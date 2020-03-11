تركيا تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أعلن وزارة الصحة التركي، الثلاثاء، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد على أراضيها، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول الرسمية.

كما أشار الوزير فخر الدين قوجة إلى أن المصاب قيد العزل الطبي، مضيفًا إلى أن العدوى وصلت إليه من خلال زيارة له إلى أوروبا.

يأتي ذلك بينما يكافح نحو 100 بلد حول العالم لمجابهة واحتواء الفيروس الذي ظهر في الصين نهاية العام الماضي، وانتشر بشكل سريع ليصيب نحو 115 ألف شخص حول العالم حتى اليوم، وقتل أكثر من 4 آلاف آخرين.