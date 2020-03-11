محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:
أعلنت شركة أبل الأمريكية إصابة أحد موظفيها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بمكتبها في مدينة كورك الإيرلندية.
وقالت "أبل": "إن الموظف الذي ثبتت إصابته بالفيروس أُدخل الآن في حجر صحي، وهي ترى أن المخاطر على العاملين الآخرين منخفضة، في حين أنها تنسق بصورة وثيقة مع السلطات الصحية المحلية".
ووفق ما ذكرت البوابة العربية للأخبار التقنية، قالت الشركة في بيان: "إنها طلبت من بعض العمال البقاء في منازلهم كإجراء احترازي وأنها مستمرة في التعقيم لجميع مكاتبها ومتاجرها".
جدير بالذكر أن شركة أبل الأمريكية توظف 6000 عامل في ثاني أكبر مدينة في إيرلندا.
كانت هذه تفاصيل خبر "أبل" تعلن إصابة أحد موظفيها بـ"كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.