"أبل" تعلن إصابة أحد موظفيها بـ"كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

أعلنت شركة أبل الأمريكية إصابة أحد موظفيها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بمكتبها في مدينة كورك الإيرلندية.

وقالت "أبل": "إن الموظف الذي ثبتت إصابته بالفيروس أُدخل الآن في حجر صحي، وهي ترى أن المخاطر على العاملين الآخرين منخفضة، في حين أنها تنسق بصورة وثيقة مع السلطات الصحية المحلية".

ووفق ما ذكرت البوابة العربية للأخبار التقنية، قالت الشركة في بيان: "إنها طلبت من بعض العمال البقاء في منازلهم كإجراء احترازي وأنها مستمرة في التعقيم لجميع مكاتبها ومتاجرها".

جدير بالذكر أن شركة أبل الأمريكية توظف 6000 عامل في ثاني أكبر مدينة في إيرلندا.