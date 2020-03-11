للمرة الأولى / الرئيس الصيني يزور ووهان منذ تفشّي "كورونا"

وصل الرئيس الصيني، شي جين بينج اليوم، الثلاثاء 10 مارس 2020، إلى مدينة ووهان، بؤرة تفشي فيروس كورونا، وذلك لأول مرة منذ تفشي الفيروس، حسب ما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".
يأتي هذا فيما سجلت الصين 17 حالة وفاة جديدة و19 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الثلاثاء، عن السلطات الصحية في البلاد أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في البلاد ترتفع بذلك إلى 80 ألفا و754 شخصا.
وبلغ إجمالي الوفيات في الصين جراء الإصابة بالفيروس 3136 شخصا
وفي مقاطعة هوبي، بؤرة تفشي الفيروس، تم تسجيل 17 وفاة و17 إصابة خلال يوم أمس الاثنين.
ومن بين الإصابات الإجمالية البالغ عددها 80 ألفا و754 حالة، تماثلت 59 ألفا و897 حالة للشفاء حتى الآن.
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