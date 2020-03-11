السعودية تعلن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لمصري قادم من نيويورك

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد(كوفيد19)، لأحد الركاب العابرين من حاملى الجنسية المصرية، قادمًا من نيويورك، حيث رصدت كاميرات الرقابة الصحية الحرارية ارتفاعًا فى درجة حرارة المريض.

وأكدت وزارة الصحة السعودية في بيان صحفى أنه تم عزل المواطن المصرى في المطار بشكل مباشر، ونقله إلى مستشفى بمحافظة جدة.

ولفتت الوزارة أن مجموع الحالات المسجلة لفيروس كورونا الجديد داخل المملكة 21 حالة.

وتسعى دول العالم لتضييق الخناق على فيروس كورونا الآخذ في الانتشار، وذلك عبر تطبيق إجراءات احترازية واستخدام وسائل التعقيم والتطهير، فى الوقت الذى تجاوزت فيه حصيلة الوفيات الناجمة عن المرض حاجز الـ4 آلاف، منهم أكثر من ألف وفاة خارج الصين حتى الآن، للحد من انتشار الفيروس.

واضطرت عديد من الدول إلى

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الحد من حركة الطيران منها وإليها، خاصة مع الدول التي ينتشر بها الفيروس، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة المرض، مما هدد الفزع العالمى أسلوب الحياة وسبل العيش، وأدى إلى انتشار واسع النطاق لإجراءات الحجر الصحى.

وجرت حملات تطهير واسعة فى الشوارع والمدن والأحياء المتكدسة بالسكان، عن طريق تعقيم الهواء وتنظيف الشوارع بالمبيدات الصحية والتركيبات التى صممت للقضاء على فيروس كورونا، فى مختلف دول العالم.

وبدأت الجهات الطبية فى العديد من دول العالم اتخاذ إجراءات الوقائية وتنفيذ حملات تعقيم للأماكن الخدمية والمباني التجارية، والمدارس الحكومية والخاصة والمستشفيات والحدائق والمنتزهات ، والصالونات ومراكز ألعاب الأطفال والكثير من المنشآت التي لها

علاقة بتواجد الجمهور اليومي. ي للمحافظة على الصحة العامة لمرتاديها.

وكذلك قامت العديد من دور العبادة على مستوى العالم بإجراءات التعقيم والتطهير ومنها الحرم المكى والكعبة المشرفة فى المملكة العربية السعودية، حيث شارك الدكتور عبد الرحمن السديس فى تطهير صحن المطاف، والكعبة المشرفة، والحجر الأسود، والركن اليوماني، والمقام، ضمن خطة المملكة ورئاسة الحرمين لتطهير وتعقيم بيت الله الحرام لحماية مرتاديه من العدوى.

وبدأت شركات الطيران وشركات النقل الكبرى حول العالم ، تطبيق ما يسمى "تنظيف داخلى عميق"؛ حيث تستغرق مدة التنظيف الشامل عدة ساعات، بمنتجات التنظيف والمطهرات المعتمدة من قبل الشركات المصنّعة ، ومن المعروف أنها تعطّل الفيروسات المعقدة ذات الخصائص المشابهة لسارس وإنفلونزا الطيور، وغيرها من الفيروسات والبكتيريا.

وأوضح الخبراء أن معقم الأيدي يقتل بعض الكائنات الحية الدقيقة، وفعَّال ضد مجموعة من الكائنات الحية الدقيقة، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية والسل، ومع ذلك لا يعد وقائيًّا ضد 8 كائنات دقيقة رئيسية، منها فيروس كورونا.