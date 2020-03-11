أرامكو تخفض سعر بنزين 95 تأثرا بكورونا

أعلنت شركة أرامكو السعودية، اليوم الثلاثاء، مراجعة أسعار البنزين المحدثة لشهر مارس الجاري.
على سوق النفطو إن "تطبيق أسعار البنزين المحدّثة سيكون ابتداءً من 11 مارس 2020".
تابعت اكتتاب شركة أرامكو السعودية في سوق الأوراق المالية في الرياض، السعودية اليوم 11 ديسمبر 2019 ،حيث صرح مصدر مسؤول بـ"أرامكو" كاشفا عن حجم تأثير "كورونا"
وأشارت أرامكو إلى أن "تعديل أسعار منتجات الطاقة يتم وفقا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه".
وأضافات أن "الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة قابلة للتغيير ارتفاعا وانخفاضا تبعا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية".
وبحسب الموقع الرسمي للشركة، بقي سعر بنزين (91) دون تغيير عند 1.55 ريال لكل لتر، وانخفض سعر بنزين (95) إلى 2.05 ريال من 2.11 ريال لكل لتر.
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