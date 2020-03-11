الكويت: تمديد حظر الطيران مع عدد من الدول مرتبط بتطورات الاحداث

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي، أنس الصالح، على أن قرار تمديد حظر الطيران مع عدد من الدول مرتبط بتطوات الاحداث.
وقال في تصريحات للصحفيين إنه إذا ماإرتأت السلطات الصحية في الكويت تمديد هذا القرار من المؤكد إنه سيتم تمديده، وأشار إلى أن دولة الكويت على تواصل مع الدول المعنية بهذا القرار وأن هناك تفهم تام لمغزى هذا القرار الذي يأتي لمصلحة المواطنين والمقيمين، وأيضا في صالح تلك الدول. واكد الصالح انه سيتم تجديد قرار حظر رحلات الطيران في حال تطلب الوضع ذلك ..
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