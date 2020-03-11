كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق.. شفاء 15 حالة مصابة بـ"كورونا" في محافظتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة العراقية، مساء الثلاثاء، عن شفاء 15 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد، في محافظتين.

وقالت الصحة: إن "15 حالة في محافظة بغداد (7 حالات في الكرخ و4 حالات في جانب الرصافة) شفيت من الفيروس، فضلا عن 4 حالات في محافظة كركوك".