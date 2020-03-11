مشتبه بالإصابة.. ترامب يؤكد أنه بصحة “جيدة جدا” ويبدي استعداده للخضوع لفحص كورونا

أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء استعداده للخضوع لفحص كشف الإصابة بفيروس كورونا لكنه شدد على أنه بصحة “جيدة جدا” وأن طبيبه لا يرى ما يستدعي هذا الإجراء.

وقال ترامب بعد لقاء مع أعضاء جمهوريين في الكونغرس “أشعر أني بصحة جيدة جدا”، مبديا استعداده للخضوع لفحص الإصابة بكورونا.

لكن الرئيس الأميركي قال إنه بحث هذا الأمر “مع طبيب البيت الأبيض الذي أبلغني بعدم وجود ما يدعو لإجراء الفحص، وعدم وجود أي عوارض”.

وقال ترامب ردا على أسئلة الصحافيين “إن ظهرت أعراض ما ستكونون أول من يعلم بها. وربما تبلغونني أنتم بذلك”.

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ويخضع خمسة أعضاء في الكونغرس بينهم جمهوريان على الأقل، لحجر صحي طوعي منذ الإثنين بعدما خالطوا مصابين بالفيروس بدون أن تظهر عليهم عوارض. وكان هؤلاء قد تواصلوا من كثب مع ترامب في الأيام الأخيرة.

وأحد هذين الجمهوريين، عضو مجلس النواب مات غايتز، أعلن الثلاثاء عبر تويتر أن نتيجة الفحص الذي خضع له كانت سلبية. لكنه أوضح أنه سيكمل حتى النهاية فترة الحجر الصحي، حتى الخميس. وكان غايتز سافر الإثنين في الطائرة الرئاسية بعدما تعرض لفيروس كورونا خلال مؤتمر في واشنطن نهاية فبراير.

ولم يوضح ترامب ماهية الإجراءات التي ينوي اتخاذها من أجل دعم الاقتصاد المهدد بتداعيات سلبية لتفشي الفيروس، لكنه أبدى تفاؤلا يناقض الحذر الشديد الذي تبديه السلطات الصحية في الولايات المتحدة.

وقال ترامب إن الفيروس “سيزول، علينا فقط التزام الهدوء”، مجددا إشادته بـ”عمل جيد جدا” يقوم به الفريق المكل ف ملف مكافحة الفيروس برئاسة نائبه مايك بنس.