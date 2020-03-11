في تصريح صادم.. ميركل تتوقع إصابة 60 إلى 70٪؜ من الألمان بفيروس كورونا

دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل لاتخاذ إجراءات صارمة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وفق ما أورده موقع “دويتشه فيله” عن وكالة الأنباء الرسمية.

وقالت ميركل اليوم الثلاثاء أثناء اجتماع للكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي، الذي تنتمي إليه، في البرلمان الألماني “بوندستاغ” بالعاصمة برلين إنه لابد من إلغاء جميع الفعاليات غير الضرورية، بحسب ما ذكر مشاركون في الاجتماع.

وقالت ميركل (65 عاما) بعد فترة وجيزة من بدء اجتماع الكتلة البرلمانية: “سيصاب 60 إلى 70 في المئة من الناس في ألمانيا بفيروس كورونا”، ليسود صمت في المجموعة البرلمانية ، حسبما ذكر المشاركون. وأضافت ميركل: بسبب “كورونا، نواجه تحديا لم نواجهه من قبل، والآن يتوقف الأمر علينا حقا…”.

وذكر الموقع أن البرلمان الألماني سوف يوفر ما يصل إلى مليار يورو إضافية من أجل مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وقال: “سوف نوفر أموالا إضافية من الميزانية تصل إلى مليار يورو”.

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وكان الخبير الألماني كريستيان دروستن، عالم الفيروسات، قد ذكر هذه الأرقام قبل فترة خلال الحديث عن توقعاته الخاصة بحجم الإصابات في ألمانيا. وكان مدير معهد علم الفيروسات في جامعة شاريتيه في برلين قد أكد أن المدى الزمني الذي سيحدث فيه مثل هذا القدر من العدوى “ربما استغرق هذا الأمر عامين أو ربما أكثر”.

وبالنظر إلى إقامة مباريات كرة القدم للدوري الألماني “بوندسليغا” دون جمهور، قالت المستشارة الألمانية: “إقامة مباريات أمام مدرجات فارغة ليس أسوأ ما يمكن أن يحدث في هذا البلد”.

وعن وضع الاقتصاد الذي تأثر بعض الشيء في ظل انهيار توريد البضائع من آسيا، صرحت ميركل بأنه ليس هناك أي حاجة هنا “لبرامج اقتصادية تقليدية وإنما لإمدادات سيولة”.

وأعلن في ألمانيا إلى حدود مساء اليوم عن إصابة نحو 1565 إصابة، منها 341 مستجدة اليوم، فيما توفي شخصان بسبب الفيروس لحد الآن. c