العربي إمغران: كرمت “ربات البيوت” بعملي الجديد – فيديو

أصدر الفنان الأمازيغي، العربي إمغران، أغنية تتغنى بالنساء ربات البيوت، بمناسبة عيدهن العالمي، الذي صادف، يوم الأحد الماضي.

وحل العربي إمغران ضيفا على “اليوم24″، لتقريب الجمهور الواسع من عمله الجديد “تمغارت ن تكمي”، الذي حاول من خلاله تسليط الضوء على الدور المهم، الذي تقوم به ربات البيوت في المجتمع.

وتحدث الفنان الأمازيغي عن المزج بين الأغنية الأمازيغية، والأغنية الشبابية العصرية، منوها بعمل سعد لمجرد “سلام”، ومرحبا بالتعامل مع أي فنان من الشباب الحاضر في الساحة في ديو غنائي مستقبلا.

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وعن منع المهرجانات بالمغرب، خوفا من تفشي وباء كورونا، قال العربي إمغران إن القرار يؤثر في الفنانين، بعدما أصبحت كل المهرجانات مهددة بالإلغاء، متمنيا أن يتم تجاوز هذا الوضع، ليتمكن الفنان من العودة إلى لقاء الجماهير.