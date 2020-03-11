ميناء طنجة ينفي منع عبور مغاربة من إيطاليا بسبب “كورونا”.. إجراء يتعلق بالبضائع

نفى ميناء طنجة المتوسط، اليوم الثلاثاء، منع سلطاته عبور مغاربة عائدين من إيطاليا بسبب الإشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال مصدر رسمي من ميناء طنجة، في حديث مع “اليوم 24″، إن الخبر الذي تم تداوله بشأن منع مغاربة قادمين من إيطاليا بسبب فيروس “كورونا”، بناء على فيديو بثه مهاجر من الميناء، عارٍ من الصحة.

وأوضح المصدر نفسه أن الإجراء يتعلق بأشخاص ينقلون بضائع من أوروبا، كان الأجدر عبورهم عبر الممر الخاص بتفتيش البضائع، قبل الخروج من الميناء، مؤكداً أنه “لا علاقة للمنع بموضوع انتشار الفيروس”.

وقالت وسائل إعلام، قبل ساعات، إنه تم منع مغاربة قادمين من إيطاليا، أمس الإثنين، بسبب الاشتباه في أصابتهم بفيرهس كورونا، وأعادوا نشر فيديو يقول من خلاله أحد المهاجرين إنه تم منعهم من العبور، دون أن يذكر أية أسباب، مكتفياً بإشاغة الخبر.

وكانت وزارة الداخلية حثت المواطنين على ضرورة توخي الحذر أمام ترويج أخبار كاذبة بواسطة تقنيات التواصل الحديثة، مشددة على أنه سيتم اتخاذ جميع التدابير القانونية من طرف السلطات المختصة لتحديد هويات الأشخاص المتورطين في الترويج لهذه الافتراءات والمزاعم.