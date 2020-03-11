العصبة الاحترافية “تهنئ” الوداد والرجاء وبركان والحسنية و”تترحم” على البرازي

عقد المكتب المديري للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية اجتماعا، اليوم الثلاثاء، على الساعة الرابعة بعد الزوال بمقر العصبة برئاسة سعيد الناصري وبحضور أعضاء المكتب المديري.

وقبل الخوض في نقاش جدول الأعمال تقدم أعضاء المكتب المديري بتهنئة الأندية الوطنية المتأهلة للأدوار النصف النهائية من البطولات الأفريقية.

وبعد دراسة مختلف النقط الواردة في جدول الأعمال، يؤكد بلاغ العصبة، تم استكمال تكوين اللجان التسعة الدائمة للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية والمنصوص عليها في المادة 28 من القانون الأساسي للعصبة.

وعرض المكتب المديري، خلال الاجتماع ذاته، حصيلة مرحلة الذهاب من البطولة الاحترافية بقسميها الأول والثاني، والبطولة الوطنية للفئات الصغرى.

وقدم عبد الرزاق هيفتي عرضا حول ورشة العمل التي نظمت بمركز محمد السادس لكرة القدم لفائدة أطباء أندية البطولة الاحترافية القسم الأول، كما وافق المكتب المديري على مقترح تنظيم أيام دراسية لفائدة الأطباء والمعدين البدنيين لأندية البطولة الاحترافية وذلك خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو.

وفي اختتام أشغال هذا الاجتماع تمت قراءة الفاتحة على روح المرحوم منير البرازي.