عدم صرف منحة بقيمة 5 آلاف أورو.. أولياء أمور طلبة المدارس والمعاهد العليا في فرنسا يحتجون

في خطوة جديدة، هدد آباء، وأولياء عشرات من طلبة بعض المدارس، والمعاهد العليا في فرنسا، بتنظيم وقفة احتجاجية، في الأسابيع المقبلة، أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في العاصمة الرباط.

وكان آباء، وأولياء عشرات من طلبة المدارس، والمعاهد العليا في فرنسا قد راسلوا الديوان الملكي، في شأن إقصاء الطلبة المغاربة، في مدارس Kedge وneoma، من صرف منحة مالية من أجل إتمام دراستهم.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن آباء، وأولياء طلبة Kedge وneomà سيلجؤون، أيضا، إلى المحكمة الإدارية، بشأن هذا الإقصاء.

وفي وقت سابق، راسل آباء، وأولياء طلبة المدارس الفرنسية المذكورة، رئيس الحكومة، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بشأن إقصاء عدد من الطلبة المغاربة من صرف منحة مالية من أجل إتمام دراستهم، لكن بحسب تصريح أحد أولياء التلاميذ، لـ”اليوم 24″، فإنهم لم يتوصلوا بعد بالإجابة.

وعلاوة على ذلك، عبرت إحدى الأمهات للطالب في مدرسة neoma business school، عن إستيائها مما أسمته تماطل بعض الأحزاب المغربية، بالتعامل مع ملف صرف منح طلبة بعض المدارس، والمعاهد العليا في فرنسا،، مشيرة إلى أنها اجتمعت بعدد من ممثلي الأحزاب السياسية، من بينها الأصالة والمعاصرة، قبل أسابيع، إلا أنهم قدموا لها وعودا كاذبة لا غير.

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وفوجئ عدد من الطلبة المغاربة، يقدر عددهم بـ 104 طلاب، الذين يوجدون، حاليا، في فرنسا، من أجل إتمام دراستهم بشعبة الاقتصاد والتجارة، (فوجئوا )، قبل أشهر، بعدم التزام وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بصرف منحة مالية من أجل إتمام دراستهم، كما هو معمول به، بناء على مرسوم وزاري، صادر عنها، في الجريدة الرسمية بتاريخ 15/2/2018.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الطلاب المذكورين، الذين ينحدرون من مناطق مختلفة من المغرب، قبلوا في مدارس فرنسية لدراسة شعبتي الاقتصاد والتجارة، لاسيما في مدرسة neoma business school، ومدرسة Kedge business school، بعد خضوعهم لامتحانات كتابية، وشفوية، سواء في المغرب، أو في فرنسا.

وحسب تصريح أحد أولياء الطلاب المذكورين، في حديثه مع “اليوم 24″، فإن هؤلاء فوجئوا بقرار صادر عن الوزير، سعيد أمزازي، بصرف المنحة المذكورة، التي تقدر بـ5 آلاف أورو، لمدة ثلاث سنوات، فقط، لعدد قليل من الطلاب، يقدرون بـ95 طالبا، دون غيرهم، ومن دون سابق إشعار.

وتابع المتحدث ذاته أن ثمة مرسوما وزاريا، صادرا عن الوزارة المذكورة، في الجريدة الرسمية بتاريخ 15/2/2018، شمل 10 مدارس، من بينها مدرستان توجدان في الديار الفرنسية، وكذلك مبلغ المنحة، المتمثل في 5 آلاف أورو للسنة الواحدة، الذي لا يساوي سوى جزء من المبلغ الإجمالي، للتسجيل المتمثل في مبلغ 12 ألف أورو، الذي يتحمله آباء، وأولياء الطلبة، ناهيك عن مصاريف الإقامة، والتنقل، مع التزام الوزارة بصرف هذه المنحة لمدة 3 سنوات، التي تستغرقها الدراسة في هذه المدارس العليا.

وأوضح المصدر ذاته أن “الطلبة المتفوقين في الامتحانات المسبقة، الذين تم قبول تسجيلهم في المدرستين سالفتي الذكر، قد التحقوا بالديار الفرنسية، في شهر غشت الماضي، لأن الدراسة تبدأ في شهر شتنبر، عاقدين الأمل في توصلهم بمنحة الاستحقاق، المتفق عليها بموجب المرسوم الوزاري المذكور، إلا أن سعيد أمزازي لم يلتزم بذلك، ما ألحق بهم، وأوليائهم ضرارا جسيما”.