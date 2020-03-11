بعد التوجيهات الملكية لدعم المشاريع.. قافلة تجوب شوارع عين السبع لتشجيع الشباب على إطلاق مشاريعهم الخاصة

تجوب جمعية مشرق الأنوار شوارع منطقة عين السبع بالدارالبيضاء، في إطار قافلة تحسيسية حول مشروع “انطلاقة”، تبدأ، يوم غد الأربعاء، وتستمر إلى 22 مارس الحالي.

وتهدف قافلة “أجي دير مشروعك” إلى الإجابة عن تساؤلات الشابات، والشبان المستفيدين من البرنامج، من خلال طاقم مؤهل للتأطير، والإرشاد.

وتعتبر الجمعية صاحبة المبادرة، في بلاغ لها، أن القافلة “تأتي انخراطا من الجمعية في الورش الملكي، الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس، والذي يهدف بالأساس إلى دعم المقاولات الصغرى، والشباب المؤهل، عبر تمكينه من القروض البنكية بنسب تفضيلية”.

وأضاف نفس البلاغ أن “الهدف الأساسي من هذه العملية هو تشجيع وتحفيز الشباب على الانطلاقة في مشاريعهم الخاصة تماشيا مع الرؤية الملكية”.

وكان الملك محمد السادس قد قال في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية، إنه “مهما بلغ صواب القرارات المتخذة، وجودة المشاريع المبرمجة، فإن تنفيذها يبقى رهينا بتوفر الموارد الكافية لتمويلها”، مشددا على أن “جهود الدولة وحدها لا تكفي في هذا المجال. وهو ما يقتضي انخراط القطاع الخاص في عملية التنمية، وأخص بالذكر هنا القطاع البنكي، والمالي “، لتستجيب البنوك للتوجيهات الملكية، وتمنح الشباب، الراغب في إنجاز مشاريع قروض بنسب تفضيلية.