الإعلان عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في تركيا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن وزير الصحة التركي مساء الثلاثاء، عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في بلاده، موضحًا أن المصاب نقل له الفيروس من خلال وجوده في أوروبا، ولقد تم عزله نهائيًا عن العالم، على حد تعبيره.

وأوضح الوزير أن "المصاب بفيروس كورونا ذكر وحالته الصحية العامة جيدة، ولقد تم وضع أفراد عائلته وكل المحيطين به تحت الملاحظة".

وحذّر الوزير التركي "المواطنين من السفر للخارج ما لم تكن هناك ضرورة لذلك"، وطالبهم باتباع كافة طرق الحماية من فيروس كورونا المعلن عنها من قبل الوزارة.

وأضاف أنه " لقد وضعت كافة المؤسسات المعنية بالدولة الخطط اللازمة لمواجهة فيروس كورونا منذ انتشاره"، معتبرًا أن "النجاح الذي حققناه حتى اليوم في مواجهة كورونا سيضمن لنا سهولة المواجهة فيما بعد".

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وشدد على أن "تسجل إصابة أو عدة إصابات بكورونا لا يعني أن الفيروس بات وباءً"، مشيرًا إلى أن "فيروس كورونا ليس أقوى من التدابير التي اتخذناها، وإصابة شخص به لا يمثل خطرًا بالكلية، فلقد تم عزله ومن ثم لا يوجد تهديد بالنسبة للمجتمع".

وأصاب الفيروس، حتى مساء الثلاثاء، أكثر من 118 ألف شخص في 115 دولة وأقاليم، توفى منهم أكثر من 4260، أغلبهم في الصين، إيطاليا، إيران وكوريا الجنوبية.

وأدى انتشار الفيروس القاتل إلى تعليق العمرة، ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض، الذي أثار حالة رعب تسود العالم.