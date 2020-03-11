العراق: 11 إصابة من المحتجين بعد مواجهات مع الشرطة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن مصدر طبي عراقي، اليوم الثلاثاء، عن إصابة 11 متظاهرًا إثر اشتباك جرى بين المحتجين والقوات الأمنية، في ساحة الخلاني وسط بغداد.
وأوضح المصدر أن "الإصابات غالبيتها ناتجة عن انفجار القنابل المسيلة للدموع وكرات حديدية والتي تسبب بإصابات جسدية".
وفي سياق متصل، قال شهود عيان، إن قوات مكافحة الشغب حاولت إزالة خيام للمتظاهرين، مما دفع قوات الشرطة الاتحادية إلى التدخل والاشتباك بالأيادي. وأوضح الشهود أن الوضع الحالي في ساحة الخلاني متوتر.
وقتل 3 متظاهرين وأصيب 44 بجروح في اشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين في ساحة الخلاني يوم الأحد.
ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة، منذ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر 2019، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق كل من الرئيس العراقي، برهم صالح، ومنظمة العفو الدولية.
وأجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة في الأول من كانون أول/ ديسمبر عام 2019، دون تشكيل حكومة جديدة للآن.
ويطالب المحتجون برئيس وزراء لم يتول مناسب رسمية سابقًا ونزيه ومستقل عن الأحزاب وغير مرتبط بالخارج، وخاصة إيران، التي ترتبط بعلاقات وثيقة مع الأحزاب الشيعية الحاكمة في بغداد منذ عام 2003.
كما يُصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية، التي يتهمونها بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين، عام 2003.
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