ترامب ينفي إصابته ب"كورونا": صحتي جيدة للغاية

ترامب ينفي إصابته بكورونا: صحتي جيدة للغاية

الأربعاء 11 مارس 2020

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، إنه لم يخضع لاختبار للكشف عن فيروس كورونا، موضحا أنه لم تظهر عليه أي أعراض للمرض، كما أن طبيب البيت الأبيض راجع حالته الصحية.



وأوضح ترامب، في حديث للصحفيين، بمقر الكونغرس في العاصمة واشنطن، أن طبيب البيت الأبيض قام بمراجعة حالته الصحية، وفق ما نقلت رويترز.

وأدلى ترامب بهذه التصريحات عقب اجتماعه بأعضاء مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري، لبحث سبل مواجهة الفيروس"لا أشعر بداع لذلك...أشعر بأنني في حالة جيدة للغاية".

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" فإن اجتماع ترامب في مجلس الشيوخ لم يسفر عن اتخاذ أي قرار ملموس بشأن التعامل مع التبعات الاقتصادية لفيروس "كوفيد 19".

وأورد المصدر أن البيت الأبيض اقترح تمديد استفادة الشركات من إعفاء ضريبي، لأشهر إضافية، فيما دعا بعض المشرعين إلى تقديم دعم لبعض القطاعات الاقتصادية.

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وفي حال جرى التوافق مستقبلا على هذه الخيارات، فإنها ستؤدي إلى إمداد قطاع الأعمال بمزيد من السيولة، لكن الطرفين لم يتوافقا، يوم الثلاثاء، حول ما يتوجب القيام به.

ويوم الثلاثاء، قالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ارتفع إلى 696 حالة، بعد رصد 224 حالة إصابة جديدة منذ الإحصاء السابق، مضيفة أن عدد المتوفين بالمرض ارتفع إلى 25.

وقالت الهيئة الأميركية إن حالات الإصابة المؤكدة تنتشر في 36 ولاية وفي العاصمة واشنطن بعدما كانت تقتصر على 35 ولاية.

ويشمل الإحصاء 49 مريضا أعيدوا من اليابان ومدينة ووهان الصينية بؤرة انتشار المرض.

وتجاوزت الحصيلة العالمية للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد حاجز الـ4 آلاف حالة وفاة، مع تسجيل 17 وفاة جديدة في الصين.

والثلاثاء تم الإبلاغ عن 19 إصابة جديدة فقط في الصين، وفقا للجنة الصحة الوطنية، وهو العدد الأقل منذ أن بدأت الحكومة في إحصاء الإصابات في 21 يناير.