تركيا تسحب أسلحتها الثقيلة من نقاط مراقبتها في إدلب

الثلاثاء 10 مارس 2020

صورة أرشيفية Advertisements

نقلت وكالة نوفوستي الروسية عن مصدر عسكري، أن تركيا بدأت بسحب الأسلحة الثقيلة من نقاط مراقبتها في محافظة إدلب السورية.



وقال المصدر إن "أنقرة بدأت تدريجياً سحب الأسلحة الثقيلة من نقاط المراقبة في إدلب السورية وفقاً لاتفاق 5 مارس الجاري، حسب ما نقل موقع "روسيا اليوم".

يذكر أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان أجريا في 5 مارس (أذار) الجاري، مباحثات حول التصعيد في محافظة إدلب السورية، وأسفرت المباحثات عن الاتفاق على وثيقة مشتركة تنص على التمسك بصيغة أستانا للتسوية السورية، ووقف إطلاق النار في إدلب وتسيير دوريات مشتركة في قسم من طريق "M4" الاستراتيجي.