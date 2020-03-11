شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم سعوديتان.. البحرين: تعافي 8 حالات جديدة من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة في البحرين عن تعافي ثماني حالات إضافية من فيروس كورونا "كوفيد 19" لأربع مواطنات ومواطنين اثنين ومواطنتين سعوديتين، وإخراجهم من مركز العزل والعلاج، وذلك بعد تلقيهم العلاج والرعاية اللازمة تحت إشراف الطاقم الطبي المتخصص في أحد المراكز الخاصة بالعزل والعلاج، وفق أفضل المعايير الدولية بحسب ما أوصت به منظمة الصحة العالمية، ليصل بذلك العدد الإجمالي للحالات المتعافية 30 حالة حتى الآن في المملكة.

وأوضحت الوزارة أنه تقرر إخراج الحالات بعد إجراء الفحوصات المختبرية والتأكد من خلوهم من الفيروس، مؤكدةً أنها ستواصل متابعة الحالات المتعافية طبياً بحسب الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص، بما يحفظ صحة وسلامة الجميع.