شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم سعوديتان.. البحرين: تعافي 8 حالات جديدة من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت الوزارة أنه تقرر إخراج الحالات بعد إجراء الفحوصات المختبرية والتأكد من خلوهم من الفيروس، مؤكدةً أنها ستواصل متابعة الحالات المتعافية طبياً بحسب الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص، بما يحفظ صحة وسلامة الجميع.
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