سوريا: أردوغان يطلب من بوتين التشارك في إدارة حقول النفط بدير الزور

أنقرة ـ رويترز:

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه طلب من نظيره الروسي فلاديمير بوتين التشارك في إدارة حقول النفط في دير الزور بشمال شرق سوريا بدلا من ما وصفه بـ”استغلال الإرهابيين” لها.

وقال أردوغان للصحفيين “عرضت على بوتين أنه إذا قدم الدعم الاقتصادي فبإمكاننا عمل البنية ومن خلال النفط المستخرج هنا، يمكننا مساعدة سوريا المدمرة في الوقوف على قدميها”. وقال أردوغان إن بوتين يدرس العرض، مضيفا أن يمكنه تقديم عرض مماثل للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

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