الجيش الأميركي ينسحب من قاعدتين في أفغانستان

واشنطن ـ وكالات: بدأ الجيش الأميركي الانسحاب من قاعدتين في أفغانستان، ما يشكل المرحلة الأولى من الاتفاق الذي وقع في 29 فبراير الماضي بين الولايات المتحدة والمتمردين. وأوضح مسؤول أميركي رافضا الكشف عن اسمه لوكالة الأنباء الفرنسية أن هاتين القاعدتين تقعان في لشكر قاه عاصمة ولاية هلمند وفي ولاية هرات.

بحسب نص الاتفاق، يجب أن يخفض عدد الجنود الأميركيين المتواجدين في أفغانستان من 12أو 13 ألفا الى 8600 بحلول منتصف يوليو المقبل، وسيتوجب إخلاء خمس قواعد من أصل عشرين قاعدة .

وترغب الولايات المتحدة في إنهاء أطول الحروب في تاريخها، وتعهدت بانسحاب كامل للقوات الأجنبية من أفغانستان بحلول 14 شهرا إذا احترمت حركة طالبان تعهداتها الأمنية.

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