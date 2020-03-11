ثم تعادل كيفن جاميرو لفالنسيا في الدقيقة 21، وعقب ذلك سجل إيليشيش ثانيًا من ركلة جزاء في الدقيقة 43.
في الشوط الثاني، سجل جاميرو مجددًا لفالنسيا بالدقيقة 51، وعقب 10 دقائق، أضاف إيليشيش ثالث أهدافه لصالح أتلانتا.
ثم أحرز فران توريس هدف التعادل الثالث للخفافيش، في الدقيقة 67، ورد إيليشيش بهدف رابع له ولفريقه في الدقيقة 82.
انتهت المباراة بفوز أتلانتا 4-3، ليحسموا التأهل بمجموع المباراتين، حيث فاز في الذهاب بنتيجة 4-1 على ملعبه.
وفي مباراة اخرى اقيمت في ذات التوقيت وذات الدور، ودع فريق توتنهام بطولة دوري أبطال أوروبا، مساء اليوم الثلاثاء، بعد تعرضه للهزيمة أمام فريق لايبزيج الألماني.
والتقى الفريقان في ألمانيا، حيث خسر توتنهام بثلاثة أهداف دون رد.
وأحرز اللاعب مارسيل سابيتزر الهدف الأول والثاني لصالح لايبزيج في الدقيقة 10 و21.
وأنهى إيميل فورسبيرج ثلاثية أصحاب الأرض بهدف في الدقيقة 87.
يُذكر أن توتنهام خسر أيضًا مباراة الذهاب في لندن بهدف بلا مقابل.
كانت هذه تفاصيل خبر اتلانتا ولايبزيج يتأهلان لربع نهائي دوري الابطال للمرة الاولى في تأريخهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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