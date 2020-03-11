- 1/2
- 2/2
2020-03-10 | 22:32
1,334 مشاهدة
احتفل نادي فانكوفر وايتكابس الكندي، بتواجد نجمه العراقي علي عدنان ضمن التشكيل المثالي للاسبوع الثاني من الدوري الاميركي لكرة القدم MLS، بطريقة فكاهية.
ونشر الحساب الرسمي لوايتكابس، مقطع فيديو لعلي عدنان مع زميله الكوري الجنوبي، هوانغ إن بيوم، حيث مازح الاخير عدنان قائلاً: "علي، اود ان أسألك سؤالاً، كم دفعت لـMLS، كي تتواجد ضمن التشكيل المثالي للجولة؟"، ليرد عليه عدنان مازحاً: "دفعت نحو 2500 دولار".
يذكر أن هوانغ، هو الصديق المقرب لعلي عدنان في فانكوفر وايتكابس.
ويقدم نجم اسود الرافدين مستويات كبيرة مع وايتكابس، جعله محط انظار الاندية الكبرى في اميركا وعدد من الاندية لاايطالية التي تسعى لاعداته للكالتشيو.
كانت هذه تفاصيل خبر زميل علي عدنان يمازحه: كم دفعت للتواجد في التشكيل المثالي للدوري الاميركي؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.