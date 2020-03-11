زميل علي عدنان يمازحه: كم دفعت للتواجد في التشكيل المثالي للدوري الاميركي؟

عدنان تواجد بالتشكيل المثالي بعدما حصد تقييماً بمقدار 7.9 من 10 خلال مباراة فريقه امام لوس انجلوس كلاكسي والتي انتهت بفوز رفاق عدنان بنتيجة 1-0.

ونشر الحساب الرسمي لوايتكابس، مقطع فيديو لعلي عدنان مع زميله الكوري الجنوبي، هوانغ إن بيوم، حيث مازح الاخير عدنان قائلاً: "علي، اود ان أسألك سؤالاً، كم دفعت لـMLS، كي تتواجد ضمن التشكيل المثالي للجولة؟"، ليرد عليه عدنان مازحاً: "دفعت نحو 2500 دولار".



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يذكر أن هوانغ، هو الصديق المقرب لعلي عدنان في فانكوفر وايتكابس.

ويقدم نجم اسود الرافدين مستويات كبيرة مع وايتكابس، جعله محط انظار الاندية الكبرى في اميركا وعدد من الاندية لاايطالية التي تسعى لاعداته للكالتشيو.