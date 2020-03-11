رياضة 2020-03-10 | 22:04 1,751 مشاهدة خضع مهاجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، الذي لم يتدرب خلال اليومين الماضيين، لاختبار يوم الثلاثاء لمعرفة ما إذا كان قد أصيب بفيروس كورونا أما لا. ويتفشى فيروس كورونا في عدد كبير من دول العالم ومن بينها فرنسا. وبحسب مجلة "فرانس فوتبول"، فإن "مبابي خضع لاختبار الفحص الخاص بفيروس كورونا كإجراء احترازي بعد ظهور بعض أعراض الأنفلونزا عليه". ويشير التقرير إلى أن "نتيجة الفحص ستكون غدًا الأربعاء، ولكن المؤشرات الأولية توضح أنها سلبية".



ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة بوروسيا دورتموند غدًا في

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة بوروسيا دورتموند غدًا في دوري أبطال أوروبا ، في مباراة إياب دور الـ16. المحرر: محمد خليل

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قلق في باريس.. مبابي يخضع لفحص كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.