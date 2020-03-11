القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتسابق الدول والجهات المنظمة لكبرى المؤتمرات والأحداث العالمية لإطلاق جناحها في معرض "إكسبو 2020 دبي" والاستفادة من هذا التجمع العالمي من حيث كثافة الحضور وفاعلية التأثير.
ويحتضن "إكسبو 2020 دبي" الذي ينطلق يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول المقبل بمشاركة 192 دولة، عشرات القمم والأحداث العالمية التي ارتأت إعادة برمجة مواعيد انعقادها هذا العام بما يتوافق مع الجدول الزمني للمعرض.
وتقام معارض إكسبو الدولية كل 5 سنوات وتستمر لفترة أقصاها 6 أشهر؛ وتستقطب ملايين الزوار، وقد بدأت دبي في التحضير لهذا الحدث العالمي من خلال تشييد حكايات أسطورية وخيالية لمعالم معمارية وهندسية مخصصة في كل ركن من أركان المعرض،
وقد تميزت دبي في بناء 5 صروح لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة كل التحديات لبناء مستقبل مشرق يليق بالحدث العالمي.
كانت هذه تفاصيل خبر أجمل 5 صروح في "إكسبو 2020" دبي .. تداعب خيال المستقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.