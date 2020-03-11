أجمل 5 صروح في "إكسبو 2020" دبي .. تداعب خيال المستقبل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتسابق الدول والجهات المنظمة لكبرى المؤتمرات والأحداث العالمية لإطلاق جناحها في معرض "إكسبو 2020 دبي" والاستفادة من هذا التجمع العالمي من حيث كثافة الحضور وفاعلية التأثير.

ويحتضن "إكسبو 2020 دبي" الذي ينطلق يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول المقبل بمشاركة 192 دولة، عشرات القمم والأحداث العالمية التي ارتأت إعادة برمجة مواعيد انعقادها هذا العام بما يتوافق مع الجدول الزمني للمعرض.

وتقام معارض إكسبو الدولية كل 5 سنوات وتستمر لفترة أقصاها 6 أشهر؛ وتستقطب ملايين الزوار، وقد بدأت دبي في التحضير لهذا الحدث العالمي من خلال تشييد حكايات أسطورية وخيالية لمعالم معمارية وهندسية مخصصة في كل ركن من أركان المعرض،

وقد تميزت دبي في بناء 5 صروح لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة كل التحديات لبناء مستقبل مشرق يليق بالحدث العالمي.