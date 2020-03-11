السعودية تمنح مواطنيها مهلة للعودة من تركيا حتى 12 مارس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السعودية تمنح مواطنيها مهلة للعودة من تركياحتى 12 مارس

الثلاثاء 10 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

منحت الحكومة السعودية لمواطنيها المتواجدين في تركيا والراغبين في العودة لبلادهم مهلة حتى 12 مارس الحالي.



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وقالت سفارة المملكة لدى تركيا، في "تنبيه عاجل" نشرته مساء الثلاثاء: "إشارة إلى القرار الصادر بتعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتا من وإلى عدة دول من ضمنها جمهورية تركيا، فإن السفارة تود إحاطة المواطنين بأن الخطوط السعودية تفتح رحلاتها من تركيا اعتبارا من اليوم الثلاثاء وحتى 12 مارس الحالي للمواطنين السعوديين (وأبناء المواطنات وزوجات المواطنين وأزواج المواطنات) الراغبين في العودة إلى المملكة".

وسبق أن اتخذت السلطات السعودية قرارا بمنع سفر مواطنيها مؤقتا من وإلى 14 دولة، وهي إيطاليا وكوريا الجنوبية والعراق ولبنان وسوريا ومصر والكويت والإمارات والبحرين وسلطنة عمان وفرنسا وألمانيا وتركيا وإسبانيا.

ويأتي هذا القرار في إطار سلسلة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة لمنع انتشار النوع الجديد لفيروس كورونا، الذي ينحدر من الصين وأطلق عليه اسم "كوفيد 19"، وقتل حتى الآن أكثر من 4200 شخص في العالم.