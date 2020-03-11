اخبار العالم

السعودية تمنح مواطنيها مهلة للعودة من تركيا حتى 12 مارس

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تمنح مواطنيها مهلة للعودة من تركيا حتى 12 مارس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السعودية تمنح مواطنيها مهلة للعودة من تركياحتى 12 مارس

الثلاثاء 10 مارس 2020

السعودية تمنح مواطنيها مهلة للعودة من تركيا حتى 12 مارس

متابعات_الخليج 365

منحت الحكومة السعودية لمواطنيها المتواجدين في تركيا والراغبين في العودة لبلادهم مهلة حتى 12 مارس الحالي.

 

Advertisements

وقالت سفارة المملكة لدى تركيا، في "تنبيه عاجل" نشرته مساء الثلاثاء: "إشارة إلى القرار الصادر بتعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتا من وإلى عدة دول من ضمنها جمهورية تركيا، فإن السفارة تود إحاطة المواطنين بأن الخطوط السعودية تفتح رحلاتها من تركيا اعتبارا من اليوم الثلاثاء وحتى 12 مارس الحالي للمواطنين السعوديين (وأبناء المواطنات وزوجات المواطنين وأزواج المواطنات) الراغبين في العودة إلى المملكة".

 

وسبق أن اتخذت السلطات السعودية قرارا بمنع سفر مواطنيها مؤقتا من وإلى 14 دولة، وهي إيطاليا وكوريا الجنوبية والعراق ولبنان وسوريا ومصر والكويت والإمارات والبحرين وسلطنة عمان وفرنسا وألمانيا وتركيا وإسبانيا.

 

ويأتي هذا القرار في إطار سلسلة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة لمنع انتشار النوع الجديد لفيروس كورونا، الذي ينحدر من الصين وأطلق عليه اسم "كوفيد 19"، وقتل حتى الآن أكثر من 4200 شخص في العالم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تمنح مواطنيها مهلة للعودة من تركيا حتى 12 مارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا