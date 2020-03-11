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السعودية تخفض أسعار بنزين 95

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020

السعودية تخفض أسعار بنزين 95

الخليج 365

أعلنت شركة أرامكو السعودية، اليوم الثلاثاء، مراجعة أسعار البنزين المحدثة لشهر مارس الجاري.

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ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، قالت الشركة إن "تطبيق أسعار البنزين المحدّثة سيكون ابتداءً من 11 مارس 2020".

وأشارت أرامكو إلى أن "تعديل أسعار منتجات الطاقة يتم وفقا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه".

وأضافات أن "الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة قابلة للتغيير ارتفاعا وانخفاضا تبعا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية".

وبحسب الموقع الرسمي لشركة، بقى سعر بنزين (91) دون تغير عند 1.55 ريال لكل لتر، وانخفض بنزين (95) إلى 2.05 ريال من 2.11 ريال لكل لتر.  

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