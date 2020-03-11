المغرب: اعتقال ابن برلمانية من حزب العدالة والتنمية الإخواني بتهمة تعاطي المخدرات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020

الخليج 365

أوقفت السلطات المغربية، الثلاثاء، ابن نائبة برلمانية من حزب العدالة والتنمية الإخواني الحاكم، وشخصاً آخر معه، بعد ضبطهما سكارى، ومعهما كمية من المخدرات، في مدينة تارودانت، عاصمة السوس في جنوب المغرب.

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وكشفت مصادر لموقع "Le360" الإخباري المغربي، أن "دورية للأمن الوطني كانت بصدد مراقبة روتينية، قبل أن تتفاجأ بسيارة مركونة وبداخلها شابين في حالة سكر، ما دفعها إلى مطالبتهما بتسليم أوراقهما لتحديد هويتهما، والسيارة التي اتضح أنها لعضو في حركة التوحيد والإصلاح" السلفي الموالي للعدالة والتنمية.

وأسفر تفتيش الموقوفين عن ضبط كمية من المخدرات معهما، فاقتادتهما الشرطة إلى مقر الأمن للاستماع إليهما في محضر رسمي تحت إشراف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في تارودانت.

وأضافت المصادر أن النيابة العامة المذكورة، أمرت بوضع الشابين، رهن الحراسة النظرية في انتظار أن يحالا عليه، الأربعاء، لاستكمال باقي التحقيقات، على أن تنطلق محاكمتهما في الأيام القليلة المقبلة.