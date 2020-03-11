168وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيطاليا خلال 24 ساعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020

الخليج 365

أعلنت إيطاليا، اليوم الثلاثاء، وفاة 168 مصابًا بكورونا في حصيلة يومية تعد الأكبر من نوعها منذ انتشار الفيروس في البلاد، ليصل إجمالي الوفيات إلى 631 شخصا.



وقال المدير العام للدفاع المدني الإيطالي، أنغيلو بوريللي، في مؤتمر صحفي، إن عدد الإصابات بالفيروس ازداد إلى 8 آلاف و514 حالة.

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وأضاف أنه لدى جمع حالات الوفيات، والأشخاص الذين تماثلوا للشفاء، يكون الفيروس قد أصاب 10 آلاف و149 شخصًا داخل البلاد.

وتابع أن عدد وفيات اليوم الثلاثاء بلغ 168، ليكون بذلك أكبر حصيلة يومية منذ تسجيل حالة الوفاة الأولى قبل نحو 3 أسابيع.

وأضاف بوريللي أن عدد الأشخاص الذين تعافوا من المرض اليوم بلغ 280 شخصًا، ليكون مجموع الأشخاص الذين هزموا الفيروس 1004 أشخاص.

وحتى مساء اليوم الثلاثاء، أصاب كورونا أكثر من 116 ألفًا حول العالم في 115 دولة وإقليم، توفي منهم 4095، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا.