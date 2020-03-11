أمراء سعوديون يقلبون الطاولة على سلمان ونجله ويبايعون احمد بن عبدالعزيز

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الرياض

علق الأمير خالد بن فرحان آل سعود المعارض السعودي المقيم في ألمانيا، على الاعتقالات الأخيرة في العائلة السعودية المالكة، قائلا “نبايع أحمد بن عبد العزيز، ملكا”.

وقال خالد بن فرحان في تغريدة له على تويتر، “هذه رسالة جميع عائلة آل سعود، التي فرض عليهم حظر السفر التعسفي خارج البلاد، وتم قمعهم وردعهم للحيلولة دون التعبير عن رفضهم لجميع سياسات الملك سلمان، التي هزت اركان ومكانة بلاد الحرمين الشريفين، في سبيل فرض من لا يستحق في ولاية العهد.”

وكان النظام السعودي أعتقل ثلاثة من أمراء العائلة الحاكمة الأسبوع الفائت بتهمة الإنقلاب على الحكم ومن بينهم أحمد بن عبد العزيز شقيق العاهل السعودي ومحمد بن نايف ولي العهد السابق.