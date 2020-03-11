كرامي: اكثر ما يحتاجه لبنان لمواجهة ازماته الإستناد الى اقتصاد متين

لفت رئيس ​تيار الكرامة​ النائب ​فيصل كرامي​ خلال لقائه سفيرة ​استراليا​ في ​لبنان​ ريبيكا غريندلاي، إلى انه "رحبنا بسفيرة استراليا السيدة ريبيكا غريندلاي في ​طرابلس​ وتداولنا في الهموم المشتركة كما في العلاقات الودية التي تجمع بين شعبينا، وكان توافق بيننا بأن النموذج ال​اقتصاد​ي الذي اتبعته استراليا منذ تسعينات القرن الماضي شكل السند الحقيقي للدولة في مواجهة الأزمات الكبرى وخصوصا ازمة ​الحرائق​ الكارثية الاخيرة، وبالتالي ان اكثر ما يحتاجه لبنان لمواجهة ازماته الراهِنة هو الإستناد الى اقتصاد متين ونموذج اقتصادي معافى".

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