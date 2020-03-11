أعلن المجلس التنفيذي لنقابة مستخدمي صندوق ​الضمان​ الاجتماعي بعد عقده أجتماعا طارئاً لبحث الوضع الصحي الذي يعيشه البلد، "التوقف عن العمل وعدم الحضور الى المكاتب أيام الأربعاء والخميس والجمعة في 11،12،13- 3- 2020 وتسوية أوضاعهم لاحقاً، ومطالبة الإدارة بتعقيم المكاتب كافة خلال الأيام المذكورة أعلاه"، داعياً المستخدمين "للإلتزام في المنازل".

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كانت هذه تفاصيل خبر نقابة مستخدمي صندوق الضمان: للتوقف عن العمل أيام الأربعاء والخميس والجمعة بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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