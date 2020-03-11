بلدية النبطية تنفي وجود حالات كورونا في المدينة

لفتت ​بلدية النبطية​ إلى انه "يتم تداول ​اخبار​ عارية عن ​الصحة​ تفيد بوجود خمس ​حالات​ كورونا في ​مدينة النبطية​"، مؤكدة ان "لا صحة لما يشاع و تتمنى من مطلقي الشائعات و مواقع التواصل و المواقع الاعلامية توخي الدقة و الحذر في التحقق من المعلومات من مصادرها ( خلية الازمة في البلدية،وزارة الصحة) تحت طائلة المسائلة القانونية".

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