كشفت مصادر قناة الـ"LBCI"، أنّ "​وزارة التربية والتعليم العالي​ مصرّة على نقاط عدّة، منها: لا إنهاء للعام الدراسي، لا إلغاء لامتحانات الشهادة الرسمية، ولا إفادات".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الـLBCI: وزارة التربية مصرة على أن لا إنهاء للعام الدراسي ولا إلغاء للامتحانات الرسمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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