نديم الجميل: الكتائب ستبقى صوت الحق ورصاصات الغدر لن تخيفنا ولن تسكتنا

توجه عضو ​كتلة الكتائب​ النائب ​نديم الجميل​ بالشكر و التهنئة للقوى الامنية و​شعبة المعلومات​ في ​قوى الأمن الداخلي​ "على توقيفها مطلق النار على بيت الكتائب المركزي".

وفي تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، توجه النائب الجميل "للبلطجيين"، مشيراً إلى أن "الكتائب ستبقى صوت الحق، و بيت الكتائب سيبقى بيت الشعب، و رصاصات الغدر و المكر لن تخيفنا و لن تسكتنا".