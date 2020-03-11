نديم الجميل: الكتائب ستبقى صوت الحق ورصاصات الغدر لن تخيفنا ولن تسكتنا

توجه عضو كتلة الكتائب النائب نديم الجميل بالشكر و التهنئة للقوى الامنية وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي "على توقيفها مطلق النار على بيت الكتائب المركزي".
وفي تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، توجه النائب الجميل "للبلطجيين"، مشيراً إلى أن "الكتائب ستبقى صوت الحق، و بيت الكتائب سيبقى بيت الشعب، و رصاصات الغدر و المكر لن تخيفنا و لن تسكتنا".
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