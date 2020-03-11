حسن بحث مع منظمات اممية في تطوير برامج التعاون

استقبل ​وزير الصحة​ العامة ​حمد حسن​ وفودا أممية من كل من منظمة ​الصليب الأحمر الدولي​ وأطباء بلا حدود و​اليونيفل​، وبحث معهم في توطيد التعاون وتطوير البرامج المنفذة لتقديم الخدمة للمواطنين اللبنانيين والمقيمين كافة على الأراضي اللبنانية.

ولفت الوزير حسن إلى أهمية نشر ​الاعلان​ عن هذه البرامج وموازنتها على الموقع الإلكتروني العائد ل​وزارة الصحة العامة​ حرصا على شفافية الشركاء وصدقيتهم.

كما تناول البحث سبل التعاون المشترك لمواجهة ​فيروس كورونا​ المستجد للحؤول دون توسع انتشار الفيروس ومحاصرته.