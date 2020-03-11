حسن بحث مع منظمات اممية في تطوير برامج التعاون

استقبل وزير الصحة العامة حمد حسن وفودا أممية من كل من منظمة الصليب الأحمر الدولي وأطباء بلا حدود واليونيفل، وبحث معهم في توطيد التعاون وتطوير البرامج المنفذة لتقديم الخدمة للمواطنين اللبنانيين والمقيمين كافة على الأراضي اللبنانية.
ولفت الوزير حسن إلى أهمية نشر الاعلان عن هذه البرامج وموازنتها على الموقع الإلكتروني العائد لوزارة الصحة العامة حرصا على شفافية الشركاء وصدقيتهم.
كما تناول البحث سبل التعاون المشترك لمواجهة فيروس كورونا المستجد للحؤول دون توسع انتشار الفيروس ومحاصرته.
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