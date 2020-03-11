عدوان: المعايير التي وضعت للتشكيلات القضائية لم تُحترم في القضاء الجزائي

أعتبر رئيس ​لجنة الإدارة و​العدل​​ النائب ​جورج عدوان، ان "مجلس ​القضاء​ الأعلى وضع معايير للتشكيلات القضائية، وهي احتُرمت في القضاء المدني ولم تُحترم في القضاء الجزائي، واليوم يدور لغط حول دور مجلس القضاء ودور وزير العدل"، موضحاً ان "التعلق بخوض معركة استقلالية القضاء أجبرتنا على اتخاذ بعض المواقف، ومن الممكن ان تقوم وزيرة العدل بالنظر الى المعايير التي وضعها المجلس لكي تطبق على الجميع".

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