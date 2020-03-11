اللواء الركن الأسمر: لم نصل بعد للمرحلة التي تتطلب إعلان حالة طوارئ

أوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع ورئيس اللجنة الوطنية لإدارة الكوارث اللواء الركن ​محمود الأسمر​، أنّ "عندما يحصل انتشار واسع لفيروس "كورونا"، ونصبح بحاجة إلى قدرات كبيرة لمواجهته، وما عندما تصبح هناك صعوبة في السيطرة عليه، عندها يتم إعلان حالة طوارئ".

ولفت في تصريح تلفزيوني، إلى "أنّنا لم نصل بعد إلى هذه المرحلة، ونأمل ألّا نصل إليها"، مشيرًا إلى أنّ "الجهات الرسميّة قد ترتأي في أي لحظة وجوب اتخاذ هكذا قرار".