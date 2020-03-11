أعلن نائب الرئيس الأميركي ​مايك بنس​ انه نعمل على توسيع الاختبارات للتوصل إلى لقاح لمكافحة ​فيروس كورونا​. هذا وأفادت "رويتز" بأن حالتي وفاة بفيروس كورونا سجلتا في ولاية واشنطن ما يرفع عدد الوفيات إلى 24 وعدد الإصابات إلى 267 ​​​​​​.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بنس: نوسع الاختبارات للتوصل إلى لقاح لمكافحة فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.