الكرملين: لا نستبعد التوصل إلى حل وسط مع السعودية بشأن إنتاج النفط

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ​دميتري بيسكوف​، انه "لا يستبعد التفاوض مع ​السعودية​، والتوصل إلى حل بشأن تقليص إنتاج ​النفط​". هذا وأعلن وزير ​الطاقة​ الروسي، ​ألكسندر نوفاك​، في وقت سابق، أن "انهيار أسعار النفط كان بسبب ​تقارير​ عن الإنتاج، وأسعار نفط شركة ​أرامكو​ السعودية"، مشيراً إلى أن "استعادة أسعار النفط قد تستغرق بضعة أشهر، و​روسيا​ ستتعاون مستقبلاً مع دول أوبك والدول خارجها على الرغم من عدم تجديد اتفاق "أوبك+".

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