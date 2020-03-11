تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا في واشنطن وارتفاع عدد الإصابات إلى 267

أعلنت السلطات في ولاية ​واشنطن​ الأميركية تسجيل حالتي وفاة ب​فيروس كورونا​ في واشنطن وارتفاع عدد الإصابات إلى 267. هذا وأشارت إدارة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في ​الولايات المتحدة الأميركية​ وحكومات الولايات والحكومات المحلية، الى أن عدد المواطنين الذين تمت إعادتهم من الخارج بلغ 49 حالة من بينها 3 حالات من مدينة "​ووهان​" الصينية و46 حالة ممن كانوا على متن السفينة السياحية "دايموند برينسس" التي وضعت السلطات اليابانية كل من كان على متنها في الحجر الصحي بعد ظهور حالات إصابة بالفيروس.

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