مقتل عراقي في الاحتجاجات ومحامي على يد مسلحين جنوبي العراق

أفادت "روسيا اليوم" عن مصادر أمنية عراقية عراقية، أنه تم قتل ناشط عراقي ومحام على يد مسلحين مجهولين في محافظة ميسان جنوبي العراق.
وقد اغتال المسلحون الناشط العراقي في الاحتجاجات عبد القدوس قاسم، والمحامي كرار عادل، وسط مدينة العمارة مركز محافظة ميسان"، حيث أقدم المسلحون على إطلاق النار من سيارة عليهما في منطقة الحي الصناعي، حيث فارقا الحياة بعد دقائق".
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