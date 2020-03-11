مقتل عراقي في الاحتجاجات ومحامي على يد مسلحين جنوبي العراق

أفادت "​روسيا اليوم​" عن مصادر أمنية عراقية عراقية، أنه تم قتل ناشط عراقي ومحام على يد مسلحين مجهولين في محافظة ميسان جنوبي ​العراق​.

وقد اغتال المسلحون الناشط العراقي في ​الاحتجاجات​ عبد القدوس قاسم، والمحامي كرار عادل، وسط مدينة العمارة مركز محافظة ميسان"، حيث أقدم المسلحون على ​إطلاق النار​ من سيارة عليهما في منطقة الحي الصناعي، حيث فارقا الحياة بعد دقائق".