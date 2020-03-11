مجلس الأمن يتبنى قرارا دعما للاتفاق بين الولايات المتحدة وحركة طالبان

تبنى ​مجلس الأمن الدولي​ بالإجماع قرارا يدعم الاتفاق بين ​الولايات المتحدة الأميركية​ و​حركة طالبان​ الأفغانية، ورحب القرار بالخطوات الرامية إلى إنهاء الحرب وبدء الحوار. ويدعو القرار ​الحكومة الأفغانية​ وحركة طالبان إلى القيام بإجراءات إضافية لتعزيز الثقة من أجل تهيئة الظروف المواتية لإطلاق المباحثات الأفغانية – الأفغانية بسرعة ونجاحها وإحلال سلام راسخ. ودعا مجلس الأمن كافة الدول إلى تقديم الدعم الشامل للمباحثات حول اتفاق سلام ثابت يهدف إلى إنهاء الحرب، معرباً عن استعداده لإعادة النظر في قائمة العقوبات ضد "طالبان" والشخصيات والكيانات المرتبطة بها.

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