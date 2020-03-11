سلطات قطر تمنع النرجيلة في المطاعم والمقاهي

أصدرت وزارة الصحة القطرية قرارا بمنع تداول النرجيلة في جميع المطاعم والمقاهي العاملة في الدولة، اعتباراً من الثلاثاء، وحتى إشعار آخر كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا.
وأشارت الوزراة في بيان إلى أن هذا القرار "يأتي في ضوء الأوضاع الصحية الراهنة وبما يتماشى مع الإجراءات الوقائية لتجنب أسباب العدوى بفيروس كورونا"، مشددةً على أن "أي جهة تخالف هذا القرار ستعرّض نفسها للمساءلة والإجراءات القانونية المتّبعة في هذا الإطار"، طالبةً من كافة الجهات والأفراد على اتباع الإجراءات الوقائية لضمان سلامتهم وسلامة مجتمعهم.
ووصل عدد الحالات المعنلة لكورونا حتى الثلاثاء في البلاد 18 حالة، وفق الإحصائيات الرسمية، وأعلنت قطر تعليق الدراسة في المدارس والجامعات الحكومية والخاصة حتى إشعار آخر.
وكانت قد قررت تعليق الدخول "مؤقتا" لجميع المسافرين القادمين من 14 دولة، وهي: بنغلاديش والصين ومصر والهند وايران والعراق ولبنان ونيبال وباكستان والفلبين وكوريا الجنوبية وسريلانكا وسوريا وتايلاند.
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