خارجية روسيا تدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني

أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، عن إدانة روسيا للعمل الإرهابي الذي استهدف رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، مشيرة إلى أن هدف العمل هو "زعزعة الاستقرار" في السودان.
وأشارت في بيان لها إلى أن "الطابع الاستفزازي لهذه العملية الإجرامية، التي ارتكبت في ظروف المرحلة الانتقالية الصعبة التي يعيشها السودان، واضح"، مؤكدة "دعمها لنهج القيادة السودانية الرامي إلى تحقيق التوافق الوطني وحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الملحة التي تواجه البلاد".
يذكر أن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك نجا من محاولة اغتيال في الخرطوم يوم 9 مارس الجاري، حين استهدف تفجير موكبه، ثم تعرض لإطلاق نار.
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