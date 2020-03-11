الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 70

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، في بيان لها، عن "ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 70 مصاباً"، مشيرة الى "فرض الحجر الصحي لمدة أربعة عشر يوماً على جميع العائدين من رحلات السفر إلى إسرائيل خشية تفشي فيروس كورونا".
هذا وشدد الجيش الإسرائيلي من إجراءاته لمنع تفشي فيروس "كورونا المستجد" في قواعده، وحظر على الجنود العائدين، من أية دولة كانت العودة إلى قواعدهم لفترة.
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