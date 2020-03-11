المفوضية الأوروبية: سنتجاوب مع مطالب أنقرة إذا كان ذلك على أساس التعامل بالمثل

أعلنت رئيسة ​المفوضية الأوروبية​ ​أورسولا فون دير لاين​، في ختام لقاء جمعها هي ورئيس ​المجلس الأوروبي​ ​شارل ميشيل​، مع الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ أن "​الاتحاد الأوروبي​ مستعد للتجاوب مع مطالب ​تركيا​، رغم خلافاته معها، أذا أبدت ​أنقرة​ استعدادها للتعامل معه بالمثل"، مشيرة الى ان "هناك خلافات واضحة بين القوى لكن جرى الحديث عنها بكل صراحة وشفافية، وكان الحوار بين الجميع جيد وبناء وشفاف، والمناقشات تركزت على تحديد المجالات التي يمكن أن نعمل فيها معاً لصالح كل من الاتحاد الأوروبي وتركيا". إضغط للمزيد

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