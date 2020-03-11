برلمان مصر يطالب الحكومة بالدفاع عن حقوق مصر في النيل

أعلن رئيس ​مجلس النواب​ المصري ​علي عبد العال​، أن مصر دخلت دائرة ​الفقر​ المائي، مشيرا إلى أن حصة البلاد من مياه النيل غير كافية بكل المقاييس.​​​​​​، مشيراً إلى أنه "لدينا ثقة في القيادة السياسية بأنها ستحافظ على حقوق مصر في مياه النيل، التي لا يمكن التفريط فيها على الإطلاق، هذه مسألة حياة أو موت، مسألة وجود، والقيادة السياسية الوطنية حاضرة أمامها دائما حقوق مصر والمصريين وتدافع عنها بكل كفاءة في الداخل والخارج".

وأشار عبد العال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إلى أن "الجهد الذي يبذل في ​المياه​ الجوفية وتحلية مياه البحر، غير كاف وحصة مصر في ​نهر النيل​ لا تكفي على الإطلاق مقارنة بعدد السكان واحتياجات البلد".​​​​​​​

وتجدر الإشارة إلى أن مصر تعترض على السد الإثيوبي الذي يبنى منذ عام 2011 على ​النيل الأزرق​، الفرع الرئيسي لنهر النيل، بكلفة 6 مليارات ​دولار​، ويثير السد مخاوف مصر من جهة التأثير على إمدادها بالمياه.​​​​​​​

