أعلنت سلطات محافظة ​اللاذقية​ السورية عن البدء بفتح الطريق الدولية مع حلب تمهيدا لاستئناف ​حركة مرور​ المواطنين من خلاله. وأشار مدير فرع "مؤسسة المواصلات الطرقية" مطيع سلهب، إلى أن "الورشات انتهت من إزالة العوائق عن محور الطريق حتى جسر قرية ​كفريا​، وتتابع أعمالها حتى عقدة العوينات التي تبعد تقريبا نحو 37 كم عن مدخل اللاذقية، من أجل إعادة تأهيل الطريق وفتحه بالكامل أمام ​حركة السير​".

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كانت هذه تفاصيل خبر التحضير لإدخال الطريق الدولي اللاذقية - حلب في الخدمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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