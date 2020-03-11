منظمة التجارة العالمية: إصابة أحد موظفينا بفيروس كورونا

أعلن المتحدث باسم ​منظمة التجارة العالمية​، ان "أحد موظفيها أصيب ب​فيروس كورونا​"، مشيراً الى "اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الضرورية ومتابعة الوضع باستمرار للاطلاع على التطورات". يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم بلغ أكثر من 114 ألف شخص، وتوفي أكثر من 4 آلاف بسبب الفيروس، فيما بلغ عدد المتعافين أكثر من 64 ألف شخص.

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